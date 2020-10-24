Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil 6 araca çarptı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil 6 araca çarptı.
S.M.T. (19) yönetimindeki 07 AIC 375 plakalı otomobil, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda seyir halindeki iki araca çarptı.
Savrulan otomobil, park halindeki 4 araca da çarparak hasar verdi.
Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.
Araç sahiplerinin sürücüye tepki göstermesi üzerine kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırdı.
S.M.T'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2473 lira ceza kesildi.
- Kaynak: AA
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