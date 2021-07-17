Üye Girişi
Kahramanmaraş'ta ekinler biçilmeye başladı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta ekinler biçilmeye başladı

17.07.2021 10:43
Kahramanmaraş'ta ekinler biçilmeye başladı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta alın terinin karşılığını alma heyecanı duyan çiftçiler, hem teknolojik hem de geleneksel tarım aletlerini kullanarak hasada başladı.

Kahramanmaraş'ta alın terinin karşılığını alma heyecanı duyan çiftçiler, hem teknolojik hem de geleneksel tarım aletlerini kullanarak hasada başladı.

Afşin İlçesi'nde döver biçerler arpa ve buğdayları biçmeye başladı. Hasat için tanelerin kuru olmasının yanında yaprak, sap ve başağın da kuru olması gerekiyor. İlçede her yıl bu mevsimde ekinler biçilerek ortaya ise kartpostallık görüntüler çıkıyor.

Çiftçilerin alın terinin karşılığını almaya başladığını söyleyen Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu, "Afşin ilçemizde 2021 yılında hububat 372 bin dekar alanda ekimi yapıldı. 104 bin dekar arpa 4 bin dekar sulu 268 bin dekar buğday 148 bir dekar sulu alanlarda. 120 bin dekar ise kuru alanda. Kıraç arazi arpa verimi 300 kilogram, 500 kilogram aralığı sulu arpa verimi 350 kilogram 550 kilogram aralığı. Buğday kuru alan 250 kilogram ile 500 kilogram aralığı verim sulu buğday 600 kilogram ile 900 kilogram aralığı verim almaktayız. İlkbahar ve son dönem yağışlarının ilçemiz genelinde etkili olması sebebiyle verimde diğer bölgelere nazaran kuraklığın etkisi lokal kalmıştır" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta ekinler biçilmeye başladı
Kahramanmaraş'ta ekinler biçilmeye başladı
Kahramanmaraş'ta ekinler biçilmeye başladı
Kahramanmaraş'ta ekinler biçilmeye başladı
Kahramanmaraş'ta ekinler biçilmeye başladı
Kahramanmaraş'ta ekinler biçilmeye başladı
Kahramanmaraş'ta ekinler biçilmeye başladı

Kahramanmaraş, Buğday, Tarım, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta ekinler biçilmeye başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Felaket böyle gelmiş! Rize'de 6 kişiyi hayattan koparan heyelan anı kamerada 09:57 Felaket böyle gelmiş! Rize'de 6 kişiyi hayattan koparan heyelan anı kamerada İstismar edemeyince başını taşla ezmişti! Yaşam mücadelesi veren genç kızın babasından acı itiraf 09:45 İstismar edemeyince başını taşla ezmişti! Yaşam mücadelesi veren genç kızın babasından acı itiraf Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi 09:04 Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi
Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu 08:14 Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu Bayram tatili için vatandaşların akın ettiği Marmaris'te belediye tüm izinleri kaldırdı 01:02 Bayram tatili için vatandaşların akın ettiği Marmaris'te belediye tüm izinleri kaldırdı Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz 00:35 Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz
Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu 00:16 Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti 23:20 Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti

Son Dakika Haberleri
19:11 Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
19:09 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne bayram genelgesi
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:30 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
Bu üzümü yemek herkesin harcı değil! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı Bu üzümü yemek herkesin harcı değil! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı         
10:45
Sır cinayet çözüldü, kardeşlerin masum olduğu ortaya çıktı! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım Sır cinayet çözüldü, kardeşlerin masum olduğu ortaya çıktı! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım         
09:49
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu         
09:28
Büyükşen cinayetlerinde sır perdesi aralandı! Parayla tutulan kiralık katiller yanlış eve girmiş Büyükşen cinayetlerinde sır perdesi aralandı! Parayla tutulan kiralık katiller yanlış eve girmiş         
08:49
Boşanma kavgası kanlı bitti! Avukat ve kardeşi, enişteleri tarafından silahla öldürüldü Boşanma kavgası kanlı bitti! Avukat ve kardeşi, enişteleri tarafından silahla öldürüldü         
01:36
Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı         
00:43
49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı 49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı         
00:16
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi         
00:14
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere         
19:32
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 10:53:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta ekinler biçilmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement