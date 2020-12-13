Kahramanmaraş'ta ekiplerden dezenfekte çalışması - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kırıtılmasını fırsata çevirip otogar, durak, üst geçit gibi insanların yoğun olarak kullanıldığı alanları dezenfekte etti.Cuma günü saat 21.00'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok noktada dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı. Ekipler, insanların yoğun olarak kullandığı otogar, park, bahçe, üst geçitler, bankamatikler, otobüs durakları ile açık ve kapalı pazaryerleri gibi alanları dezenfekte etti. 25 araç ile 155 personelle yürütülen çalışmalarda cadde, sokak ve meydanlarda da temizlik çalışması yapıldı.

Çalışmalarda 500 litre dezenfektanın kullanıldığı, dezenfektanın mikrobik hastalıkları önleyen, bununla birlikte insan ve hayvan sağlığına herhangi zararı olmayan kimyasal bileşenlerden oluştuğu kaydedildi.