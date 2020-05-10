Kahramanmaraş'ta ekmek büfelerinden 65 yaş üzerine maske dağıtıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara maske dağıtıldı.
Büyükşehir Belediyesi bugün saat 11.00-15.00 arası sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkışlarında mağdur olmamaları için halk ekmek büfelerinde ücretsiz maske dağıttı.
Mehmet Uzun, uzun zaman sonra sokağa çıktıkları belirterek, maske dağıtan belediye ekiplerine teşekkür etti.
Fatma Cihan da kendilerini düşünerek halk ekmek büfelerinden ücretsiz maske dağıtan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.