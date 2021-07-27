Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Öztürk Mahallesi'nde ikamet eden Ejder Hançer (43), evdeki et makinesini tamir ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Hançer, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Hançer'in cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika