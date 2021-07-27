Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Hançer'in cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Ağır yaralanan Hançer, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öztürk Mahallesi'nde ikamet eden Ejder Hançer (43), evdeki et makinesini tamir ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.

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