Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde S.K (25) idaresindeki henüz plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan S.K. ile otomobilde bulunan A.A (23), 112 Acil sağlık ekiplerince Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
A.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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