Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta elektrik direğini çalan hırsızlar yakalandı

Kahramanmaraş'ta elektrik direğini çalan hırsızlar yakalandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, elektik direğini çalan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kahramanmaraş'ta elektrik direğini çalan hırsızlar yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, elektik direğini çalan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Sarıçukur Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, çaldıkları elektrik direğini 46 KP 989 plakalı kamyonete yüklemeye çalışan B.C. (27) ve S.C'yi (30) suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 2 kişi, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:55 Kaynak: AA
Onikişubat, Merkez, Jandarma, Kahramanmaraş, Güncel
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