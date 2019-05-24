Kahramanmaraş'ta elektrik direğini çalan hırsızlar yakalandı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, elektik direğini çalan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:55 Kaynak: AA
'ta jandarma ekipleri, elektik direğini çalan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Merkez Onikişubat
ilçesine bağlı Sarıçukur Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, çaldıkları elektrik direğini 46 KP 989 plakalı kamyonete yüklemeye çalışan B.C. (27) ve S.C'yi (30) suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 2 kişi, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.
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