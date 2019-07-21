Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
34 dakika önce
Kahramanmaraş'ta elektrikli bisikletle otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:12 Kaynak: İHA
'ta elektrikli bisikletle otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu
İlçesi Trabzon Bulvarı
üzerinde meydana gelen trafik kazasında Mesut D. yönetimindeki 46 BD 235 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette bulunan sürücü yere düşerken, kazazedelerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
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