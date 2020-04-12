Kahramanmaraş'ta elini ilaçlama makinesine kaptıran çocuk yaralandı - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta elini ilaçlama makinesine kaptıran çocuk yaralandı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde elini ilaçlama makinesine kaptıran çocuk ağır yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde elini ilaçlama makinesine kaptıran çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki İğde Mahallesinde, elin traktör ile ilaçlama makinesi arasındaki şaft miline kaptıran Kağan Dursun Kodaz (10) ağır yaralandı.
Yakınları tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kodaz, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kodaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 08:50 Kaynak: AA
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