Kahramanmaraş'ta emniyet personelinden milli sporcuya moral ziyareti - Son Dakika

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli yüzücü Sevilay Öztürk'e ziyarette bulundu.
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Semerci, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleriyle milli yüzücü Öztürk'ü evinde ziyaret etti.
Ziyarette Öztürk'e filografi sanatıyla işlenmiş Türk bayrağı ve madalyalarını asacağı pano hediye edildi.
Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanacağına inancının tam olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
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