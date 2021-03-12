Kahramanmaraş'ta "En İyi Narkotik Polisi Anne" paneli düzenlendi - Son Dakika

Afşin ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında panel düzenledi.

Afşin Hükümet Konağı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verildi.

Polis Memuru Hüseyin Bulut, eğitimde, uyuşturucu kullanan bireylerin yüzde 85'inin aile bireyleriyle birlikte yaşadığını belirtti.

Yapılan anketlerle ortaya çıkan uyuşturucuya başlama nedenlerini anlatan Polat, "Kişi evinde uyuşturucu kullanıyor, ancak ya aile bunun farkında değil ya da kişiden veya toplum baskısından dolayı bu konu emniyete ulaşmıyor. Bu nedenden dolayı özellikle annelerimize uyuşturucu nedir, etkileri nelerdir ve bağımlılık fark edildiğinde neler yapılabileceğini aktarmaya çalışıyoruz. Bunun için tüm annelerimize ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Polat, uyuşturucuya başlama nedenlerinin başında bireylerin merakı, arkadaş ısrarı, özenme, kişisel sorunlar, ailesel sorunlar veya eğlence amaçlı olduğunu vurguladı.