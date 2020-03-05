Kahramanmaraş'ta enerji nakil kablo hırsızlığı şebekesi çökertildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta enerji nakil kablo hırsızlığı şebekesi çökertildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta enerji nakil kablo hırsızlığı şebekesi çökertildi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, örgütlü olarak enerji nakil hatlarından kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden ikisi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta enerji nakil kablo hırsızlığı şebekesi çökertildi, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, örgütlü olarak enerji nakil hatlarından kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden ikisi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca takibi yapılan faili meçhul olayların aydınlatılması kapsamında Elbistan ilçesinde enerji nakil hatlarından kablo hırsızlığı suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt lideri H.A. ile Ş.C.B, A.Ö, L.K. ve E.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir direk tırmanmada kullanılan emniyet halatı, bir matkap ile çok sayıda yan keski, pense, kerpeten, tornavida, çekiç, anahtar göbeği, anahtar takımları ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan örgüt lideri H.A. ile Ş.C.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

A.Ö. ve L.K. adli kontrol şartıyla, E.Y. ise ifadesinin alınmasına tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 3 faili meçhul enerji nakil kablo hırsızlığı ve bir evden hırsızlık olayı aydınlatıldığı belirtildi.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:16 Kaynak: AA
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