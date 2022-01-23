Kahramanmaraş'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, olumsuz hava şartları nedeniyle hamile, engelli ve 4 yaş altı bebeği bulunan kamu görevlilerine 1 gün idari izin verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Hamile, engelli ve 4 yaş altı bebeği bulunan kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları istendi.
Kaynak: AA
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