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Kahramanmaraş'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

23.01.2022 19:38
Kahramanmaraş'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

Kahramanmaraş'ta, olumsuz hava şartları nedeniyle hamile, engelli ve 4 yaş altı bebeği bulunan kamu görevlilerine 1 gün idari izin verildi.

Kahramanmaraş'ta, olumsuz hava şartları nedeniyle hamile, engelli ve 4 yaş altı bebeği bulunan kamu görevlilerine 1 gün idari izin verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Hamile, engelli ve 4 yaş altı bebeği bulunan kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları istendi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin - Son Dakika
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