Kahramanmaraş'ta engelliler hastanedeki işlemlerini kısa mesajla takip ediyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta engelliler, kişi bazlı bilgilendirme sistemiyle hastanedeki işlemlerini cep telefonlarına gelen kısa mesajlarla takip ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü, engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin hızlandırılması amacıyla Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılımına entegre ettiği SMS modülü ile engelli vatandaşlara işlemlerini kısa sürede gerçekleştirme ve takip edebilme kolaylığı sağladı.

Hasta kabul biriminde engelini beyan edenlerin yazılım üzerinden kontrolleri sağlanarak sistemde kayıtlı telefonuna "Poliklinik için sıranızın gelmesine iki hasta kalmıştır. Lütfen poliklinik yakınında bulununuz" ve "Sayın hasta poliklinik sıranız gelmiştir. Lütfen polikliniğe gidiniz." içerikli mesajlar gönderiliyor.

İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, AA muhabirine, projeyle engelli vatandaşların, sağlık hizmetlerinden daha hızlı şekilde yararlanmalarını hedeflediklerini söyledi.

Yaklaşık 2 ay önce bazı dernek temsilcileriyle yaptıkları istişareler sonucu başlatılan çalışmayı kısa sürede tamamlayıp engelli vatandaşların hizmetine sunmanın sevincini yaşadıklarını anlatan Öksüz, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız zaten SBYS'de öncelikli hasta grubundalar. İşlerini daha da kolaylaştırmak için böyle bir SMS sistemini entegre ettik. İlk önce görme engelli kardeşlerimiz bu sistemi kullandı. Daha sonra tüm engelli kardeşlerimize yaydık. Çok iyi geri bildirimler aldık. İnşallah buna benzer engelsiz sağlık tesisleri kurma yolunda geliştireceğimiz sistemleri kardeşlerimizle beraber istişare ederek kamuoyuna getirmeyi ve bunu hastanelerimizde kullanmayı istiyoruz. Şu anda Kahramanmaraş'ta tüm kamu hastaneleri ile diş hastanemizde aktif olarak kullanılıyor. Kardeşlerimiz de çok memnun."

Öksüz, bu sistemle hastaların kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan işlemlerini yapabildiğini aktardı.

Engelli temsilcileri memnun

Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak da toplumda eşit olmak istedikleri için böyle bir teklifte bulunduklarını belirterek, "Kahramanmaraş'ta ilk defa İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz başkanlığında hayata geçirildi. Türkiye'de bu bir ilk oldu. Bu sistemin tam manasıyla kabul edileceğini düşünüyor ve 81 ilde uygulanmasını ümit ediyoruz." dedi.

Eğitimde Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş İl Temsilcisi Mehmet Gazi Aslan da uygulama sayesinde hastaneye gittikleri zaman personelden yardım almadan işlemlerini yapabilmeye başladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hastaneye gittiğimiz zaman normalde personelden yardım isteyebiliyor ya da polikliniğin kapısına gittiğimiz zaman kapıyı çalıp görme engelli olduğumuzu veya isim yazıldığı zaman okuyamadığımızı belirterek yardım istiyorduk. Bu uygulamadan sonra polikliniğin yanında oturuyorum iki hasta kala bir SMS geliyor sonrasında ise sıramızın geldiği bildiriliyor. Herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan işimizi hallediyoruz. Günümüz çağına uygun dijital bir şekilde aldığımız bu geri bildirimle çok mutluyuz, çok memnunuz."