Kahramanmaraş'ta engellilere yönelik "Yeteneklerin Buluşması" etkinliği düzenledi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla "Yeteneklerin Buluşması" programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutan Vekili Barış Ercan ile çok sayıda kurum yetkilisi ve engelli bireylerinin yakınları katıldı.

Engelli bireylerin motivasyonun arttırılması amaçlanan etkinlikte engelli bireyler eğitmenleri eşliğinde şarkı söyledi, şiir okudu ve öğrendikleri enstrümanları çalarak hünerlerini sergiledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programda yaptığı konuşmada, belediye olarak özel gereksinimli bireylerin önlerindeki engelleri kaldırmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Dünyanın pek çok yerinde özel gereksinimli kişilerin yok sayıldığını belirten Güngör, "Hamdolsun ülkemiz son 20 yıldır, özel gereksinimli vatandaşlarımız için çok önemli mesafeler kat etti. Hak eksenli şekillendirilen sosyal politikalar, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, sosyal yardım, evde bakım, girişimcilik, sportif ve kültürel faaliyetler, sağlık ve erişilebilirlik gibi birçok alanda yeni bir vizyon ortaya konuldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, 'Engelleri birlikte aştık' atılan her adımda aziz milletimiz, aileler, sivil toplum kuruluşlarımız, iş dünyamız, üniversitelerimiz ve yerel yönetimler olarak bizler de destekleyici aktörler olduk, olmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Güngör, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında kentte 61 toplu taşıma aracının erişilebilirlik standardına göre sertifikalandırıldığını ve cadde ve sokakların modernizasyonunun yapıldığını sözlerine ekledi.