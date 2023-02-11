Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan anne, baba ve oğul, 138. saatte kurtarıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan anne, baba ve oğul, 138. saatte kurtarıldı

11.02.2023 22:39
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan anne, baba ve oğul, 138. saatte kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan anne, baba ve oğullarına 138 saat sonra sağ ulaşıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan anne, baba ve oğullarına 138 saat sonra sağ ulaşıldı.
Kentte depremlerin ardından yıkılan Kiraz Apartmanı'nda arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipler, enkazdan ses alınması üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı.
Ekiplerin çalışması sonucu baba Celal, eşi Yasemin ve oğulları Ensar Taşhan, depremden 138 saat sonra sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Arama kurtarma ekipleri, ailenin sağ çıkmasını birbirlerine sarılarak kutlarken ailenin yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan anne, baba ve oğul, 138. saatte kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan anne, baba ve oğul, 138. saatte kurtarıldı - Son Dakika
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