Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Hatay'da isminin Recep olduğu öğrenilen bir kişi ile yeğeni Umut'un kurtarıldığı anlar kameralara yansıdı.
Görüntülerde, Recep ismindeki kişinin "Yemek yemek istemiyorum bir an önce buradan kurtulayım. Yeğenim burada hasta oldu" dediği anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta saatler sonra enkazdan çıkarılan vatandaştan ilk sözler: Yemek istemiyorum, bir an önce buradan kurtulayım - Son Dakika