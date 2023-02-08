Görüntülerde, Recep ismindeki kişinin "Yemek yemek istemiyorum bir an önce buradan kurtulayım. Yeğenim burada hasta oldu" dediği anlar yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Hatay 'da isminin Recep olduğu öğrenilen bir kişi ile yeğeni Umut 'un kurtarıldığı anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Hatay, Umut, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta saatler sonra enkazdan çıkarılan vatandaştan ilk sözler: Yemek istemiyorum, bir an önce buradan kurtulayım - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.