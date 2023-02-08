Kahramanmaraş'ta saatler sonra enkazdan çıkarılan vatandaştan ilk sözler: Yemek istemiyorum, bir an önce buradan kurtulayım - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta saatler sonra enkazdan çıkarılan vatandaştan ilk sözler: Yemek istemiyorum, bir an önce buradan kurtulayım

08.02.2023 11:39

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından ağır hasarların yaşandığı Hatay'da Recep adındaki bir vatandaş ve yeğeni enkazdan çıkarıldı. Kendisini çıkaran ekiple konuşan vatandaşın "Yemek yemek istemiyorum bir an önce buradan kurtulayım. Yeğenim burada hasta oldu" dediği anlar da anbean kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Hatay'da isminin Recep olduğu öğrenilen bir kişi ile yeğeni Umut'un kurtarıldığı anlar kameralara yansıdı.

"YEĞENİM BURADA HASTA OLDU"

Görüntülerde, Recep ismindeki kişinin "Yemek yemek istemiyorum bir an önce buradan kurtulayım. Yeğenim burada hasta oldu" dediği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, Hatay, Umut, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta saatler sonra enkazdan çıkarılan vatandaştan ilk sözler: Yemek istemiyorum, bir an önce buradan kurtulayım - Son Dakika

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