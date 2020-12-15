KAHRAMANMARAŞ - Eşeğe işkence yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İddiaya göre, kırsaldaki Horhor Mahallesi Çevirme Mezrası'nda yaşayan B.U, çoban köpeklerini üzerine saldığı eşeği daha sonra elindeki sopayla döverek yere düşürdü.

Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde eşeğe işkence yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

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