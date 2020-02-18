Kahramanmaraş'ta eşini öldüren uzman çavuşa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta eşini öldüren uzman çavuşa ağırlaştırılmış müebbet

7 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin içerisinde eşini öldüren uzman çavuş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş'ta eşini öldüren uzman çavuşa ağırlaştırılmış müebbet, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin içerisinde eşini öldüren uzman çavuş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Gökhan Kuzdan (26) ile maktul Müberra Kuzdan'ın ailesi ve yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanık Kuzdan, eşini sevdiğini ve olayın kazara meydana geldiğini savundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kuzdan'a indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Gaziantep'te görevli uzman çavuş Gökhan Kuzdan, yakınlarının düğünü için gittikleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin içinde eşi Müberra Kuzdan'ı (24) silahla başından vurmuştu. Ağır yaralı olarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Müberra Kuzdan, hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan eşi ise tutuklanmıştı.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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