Güvenlik görevlisi tartışma yaşadığı eşini tüfekle öldürdü! Olay yerinden kaçarken polislere yakalandı - Son Dakika

Güvenlik görevlisi tartışma yaşadığı eşini tüfekle öldürdü! Olay yerinden kaçarken polislere yakalandı

Son Güncelleme: 10.09.2023 07:55

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir koca, tartışmanın ardından eşini tüfekle öldürdü. Cinayet şüphelisi koca polis tarafından gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir koca, tartışmanın ardından eşini tüfekle öldürdü. Cinayet şüphelisi koca polis tarafından gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta eşini tüfekle öldüren koca gözaltına alındı

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Alınan bilgiye göre, İ.Y. (45) Molla Gürani Mahallesi 61027. Sokak'taki evlerinde karısı F.Y. (41) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Y. evde bulunan tüfekle eşi F.Y'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede F.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kahramanmaraş'ta eşini tüfekle öldüren koca gözaltına alındı

ADLİ TIP MORGU'NA GÖNDERİLDİ

Kadının cenazesi incelemenin ardından otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

Kahramanmaraş'ta eşini tüfekle öldüren koca gözaltına alındı

KAÇAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen ve olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi koca, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. İ.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik görevlisi tartışma yaşadığı eşini tüfekle öldürdü! Olay yerinden kaçarken polislere yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güvenlik görevlisi tartışma yaşadığı eşini tüfekle öldürdü! Olay yerinden kaçarken polislere yakalandı - Son Dakika
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