Kahramanmaraş'ta eski eşini bıçaklayan kişi gözaltına alındı
7 saat önce
Kahramanmaraş'ta boşandığı eşini bıçaklayan kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:14 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta boşandığı eşini bıçaklayan kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
İddiaya göre, merkez Onikşubat ilçesi Hacı Bayram-ı Veli Mahallesi'nde Harun A. ile boşandığı eşi Hatice A. arasında çocuklarının velayeti yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Harun A. eski eşini bıçakla yaraladı.
112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Hatice A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bıçakla kendine zarar vermek isteyen Harun A'yı polis ekipleri gözaltına aldı.
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