Kahramanmaraş'ta eski eşini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

İddiaya göre, merkez Onikşubat ilçesi Hacı Bayram-ı Veli Mahallesi'nde Harun A. ile boşandığı eşi Hatice A. arasında çocuklarının velayeti yüzünden tartışma çıktı.

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