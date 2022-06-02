Kahramanmaraş'ta etkili olan fırtına çatıyı uçurdu! O anları kayda alan kadının panik halleri dikkat çekti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta etkili olan fırtına çatıyı uçurdu! O anları kayda alan kadının panik halleri dikkat çekti

02.06.2022 22:57

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan düşen parçalar etrafa saçılırken o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşın yaşadığı panik anları videoya yansıdı.

Kahramanmaraş'ta etkisini gösteren fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kentte öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor.

AĞAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Şiddetli rüzgar nedeniyle Kale Mahallesi'nde sekiz katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan düşen parçalar nedeniyle bina bahçesindeki ağaçlar zarar gördü.

AMATÖR KAMERAYLA KAYDEDİLDİ

Çatının uçma anı bir vatandaş tarafından kaydedildi. Videoyu çeken vatandaş, yaşadığı manzara karşısında büyük korku yaşayarak bağırmaya başladı.

Kahramanmaraş'ta şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu

EKİPLER İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, apartmanın çevresinde güvenlik önlemi alarak çatıda inceleme yaptı. Çevreye savrulan çatı malzemeleri ekipler tarafından toplandı.

Kahramanmaraş'ta şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu
Kahramanmaraş'ta şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu
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Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam Kahramanmaraş'ta etkili olan fırtına çatıyı uçurdu! O anları kayda alan kadının panik halleri dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta etkili olan fırtına çatıyı uçurdu! O anları kayda alan kadının panik halleri dikkat çekti - Son Dakika
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