Kahramanmaraş'ta etkisini gösteren fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kentte öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor.
Şiddetli rüzgar nedeniyle Kale Mahallesi'nde sekiz katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan düşen parçalar nedeniyle bina bahçesindeki ağaçlar zarar gördü.
Çatının uçma anı bir vatandaş tarafından kaydedildi. Videoyu çeken vatandaş, yaşadığı manzara karşısında büyük korku yaşayarak bağırmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, apartmanın çevresinde güvenlik önlemi alarak çatıda inceleme yaptı. Çevreye savrulan çatı malzemeleri ekipler tarafından toplandı.
Son Dakika › Yaşam › Kahramanmaraş'ta etkili olan fırtına çatıyı uçurdu! O anları kayda alan kadının panik halleri dikkat çekti - Son Dakika