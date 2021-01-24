Kahramanmaraş'ta ev alev alev yandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta ev alev alev yandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın gece geç saatlerde, Onikişubat İlçesi Kızılseki Mahallesinde Mustafa Arıkmert'e ait olduğu öğrenilen evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler evin tamamını sararken çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken her hangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.