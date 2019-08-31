Kahramanmaraş'ta ev yangını

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Dedebaba Mahallesi'nde İrfan Akyar'a ait kullanılmayan boş evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.