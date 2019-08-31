Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta ev yangını
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Kahramanmaraş'ta ev yangını

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Dedebaba Mahallesi'nde İrfan Akyar'a ait kullanılmayan boş evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş, İtfaiye, Afşin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:19 Kaynak: AA
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