Kahramanmaraş'ta evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Kazada, park halindeki 2 otomobil de zarar gördü.

Otomobilde sıkışarak olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen sürücünün cenazesi, ekipler tarafından araçtan çıkartılıp Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ahmet Körlü yönetimindeki 01 TE 825 plakalı otomobil, Andırın-Çokak yolu Kesik mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak bir evin bahçesine devrildi.

Kahramanmaraş 'ın Andırın ilçesinde, bir evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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