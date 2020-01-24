Kahramanmaraş'ta evin çatısı araçların üzerine uçtu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta evin çatısı araçların üzerine uçtu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta evin çatısı araçların üzerine uçtu

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle metruk bir evin çatısı 2 otomobilin üzerine uçtu.

Kahramanmaraş'ta evin çatısı araçların üzerine uçtu, System.String[]

Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle metruk bir evin çatısı 2 otomobilin üzerine uçtu. Bir vatandaşın iş yerinin reklam flamasını rüzgara karşı taşımaya çalışması ise ilginç görüntüler oluşturdu.


Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar devam ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'nde metruk bir evin çatısı uçtu. Çatıdaki ahşap kolonlar evin önünde park halindeki iki otomobilin üzerine uçtu.


Otomobil sahibi Zeynel Abidin Kahramanoğlu, "Bir buçuk saattir araçlarımızın başındayız, hiç kimse bizimle ilgilenmedi. Zarar ve mağduriyetimizin giderilmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.


Bir vatandaşın iş yerine ait reklam flamasını rüzgara karşı taşımaya çalışması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde rüzgarda yürümekte zorlanan vatandaş geldiği yere geri dönüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:21 Kaynak: İHA
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