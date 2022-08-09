baba ve 2 kardeşini öldürüp intihar etti - Son Dakika
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baba ve 2 kardeşini öldürüp intihar etti

09.08.2022 21:57
baba ve 2 kardeşini öldürüp intihar etti

KAHRAMANMARAŞ'ta, evlerinin çatısında maket bıçağı ile bileklerini keserek kendine zarar veren B.Ö. (22), yanına gelen anne, baba ve 2 kardeşini tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

KAHRAMANMARAŞ'ta, evlerinin çatısında maket bıçağı ile bileklerini keserek kendine zarar veren B.Ö. (22), yanına gelen anne, baba ve 2 kardeşini tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Önsen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.Ö., evlerinin çatısında maket bıçağı ile bileklerini keserek kendine zarar vermeye başladı. B.Ö., çatıya çıkan baba M.Ö., anne H.Ö. ile ağabeyi F.Ö. ve 10 yaşındaki kardeşi T.Ö.'ye yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. Anne, baba ve 2 kardeşini tabancayla vuran B.Ö., daha sonra aylı silahla kendini de vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan baba da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.


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Kahramanmaraş'ta 3 kişiyi öldüren genç, intihar etti Kahramanmaraş'ta 3 kişiyi öldüren genç, intihar etti
Kaynak: DHA

Önsen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel baba ve 2 kardeşini öldürüp intihar etti - Son Dakika

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