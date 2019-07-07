Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 hazırlıkları

Kahramanmaraş'a yaklaşık 2 milyon ziyaretçi çekmesi ve kent ekonomisine de yıllık 1 milyar 250 milyon dolar katkı sağlaması öngörülen, "Doğa dostu şehir ve duyarlılık" ana temasıyla düzenlenecek EXPO 2023'e yönelik hazırlıklar devam ediyor.

İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'a yaklaşık 2 milyon ziyaretçi çekmesi ve kent ekonomisine de yıllık 1 milyar 250 milyon dolar katkı sağlaması öngörülen, "Doğa dostu şehir ve duyarlılık" ana temasıyla düzenlenecek EXPO 2023'e yönelik hazırlıklar devam ediyor.

Yürütülen yoğun lobi faaliyetleriyle 62 ülkenin oyu alınarak 19 Eylül 2018'de Türkiye'ye kazandırılan EXPO 2023, 23 Nisan-31 Ekim 2023 tarihlerinde "doğa dostu şehir ve duyarlılık" ana temasıyla Kahramanmaraş'ta düzenlenecek.

Merkez Onikis¸ubat Belediyesinin rekreasyon projesi kapsamında ilçenin Hasancıklı Mahallesi'nde bulunan Menzelet ve Sır Barajı çevresindeki 747 bin metrekarelik bir arazi, EXPO alanına dönüs¸türülüyor.

EXPO 2023 alanında, kültür ve kongre merkezi, su parkı ve lunapark, dogˆa müzeleri, çes¸itli spor ve etkinlik üniteleri ile gölet ve 220 bin metrekareden fazla yes¸il alan bulunacak.

Ana teması "dogˆa dostu şehir ve duyarlılık" olan projenin, alt temaları ise "Çocuklar için dogˆa temelli egˆitim", "Kentsel dönüs¸ümün biyofilik tasarımı", "S¸ehir bahçeciligˆi ve yerel gıda", "Daha yes¸il, daha sagˆlıklı, daha mutlu" ve "Sadeligˆin hikmeti" olarak belirlendi.

Bu zamana kadar belediyenin öz kaynaklarıyla devam eden projeler, rekreasyon alanında kendini göstermeye başladı.

Bunlar arasında Avrupa'nın en büyüğü olduğu belirtilen 70 dönüm üzerine kurulu çok amaçlı havuz ve "Uğur Böceği Müzesi" dikkat çekiyor.

2023 yılı başına kadar tamamlanması öngörülen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi Kahramanmaraş'a çekmesi, kent ekonomisine de yıllık 1 milyar 250 milyon dolar katkı sağlaması öngörülen EXPO 2023 için oluşturulacak tesisler yaşam alanı olarak da kullanılacak.

"Türkiye'de ilk defa olan projeler serpiştirdik"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ı hem ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak hem de turizm, ekonomi ve tanıtımı kapsayacak bir proje üretmek üzere yola çıktıklarını söyledi.

Mahçiçek, yaklaşık 2 yıl kadar üzerinde çalıştıkları bir dünya projesini, Onikişubat ve Kahramanmaraş'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Hazırladıkları projeleri EXPO'yu 193 günle sınırlı tutmamak adına yaptıklarını dile getiren Mahçiçek, şunları kaydetti:

"EXPO'yu zenginleştirecek, ilave edeceğimiz projelerle burayı bir yaşam alanı haline dönüştürmemiz lazımdı. Sadece 193 gün için değil, yıl boyunca kullanabileceğimiz, Türkiye'nin ve dünyanın farklı kentlerinden gelecek misafirlerimiz için yaşam alanı haline getirmeyi planladık. İçine Türkiye'de ilk defa olan projeler serpiştirdik. Biri, Avrupa'nın en büyüğü olan 70 dönüm üzerine kurulu bir havuz. Bu bir yüzme havuzu değil spor ve eğlence havuzu. Yap-İşlet-Devret modeliyle su parkı ve lunaparklar geliştirdik. Türkiye'de bir ilk olan uğur böceği ile kelebeğin de bir arada yaşayacağı bir proje geliştirdik. Buranın önemli bir kısmını yaptık. Kahramanmaraş'ın kendine özgü ürünlerinin hem tanıtılacağı hem de pazarlanacağı 'Arasta' adı altında çarşı projelendirdik. Onu da bitirdik sayılır."

Mahçiçek, rekreasyon alanını, bir yaşam alanına dönüştürme anlamında amfi tiyatro ve kongre merkezleri de yapacaklarını, 284 hobi evinden 100'ünü tamamladıklarını belirterek, "EXPO alanımızı zenginleştirerek 365 gün kullanabileceğimiz bir yaşam alanı haline dönüştürmeye gayret ediyoruz. Bu sene projelerin bir kısmını bitirdik, biten kısım yüzde 50 civarında. 2023'ün başına kadar süremiz var." dedi.

Bu zamana kadar yapılan çalışmaların tümünün belediyenin kendi imkanlarıyla gerçekleştirildiğini anlatan Mahçiçek, bundan sonrası için de ilgili kurumlara başvurarak, destek isteneceğini bildirdi.

Mahçiçek, havuzun yüzde 90 bittiğine, lunapark ve su parkının 19 Temmuz'da açılacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hobi evlerinin yarıya yakınını bitirdik. Diğer ünitelerde de projelerimiz bütün hızıyla sürüyor. Bir kısımın kendi imkanlarımızla bitirmek üzereyiz. Bizim öngörümüze göre Kahramanmaraş'a 2 milyon insan gelecek, ekonomisine de yıllık 1 milyar 250 milyon dolar artı değer katacak. Kahramanmaraş'ı hem ulusal hem de uluslararası düzeyde dünya gündemine taşıyacak. Bu projelerle Kahramanmaraş'ı bir dünya kenti haline dönüştüreceğiz. Kahramanmaraş'ın her şeyi var ama tanıtım ve turizminde eksiklik vardı. Bu devasa dünya projesiyle bunu taçlandırdık diye düşünüyorum."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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