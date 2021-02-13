Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023 için hazırlıklar sürüyor.

EXPO idari binasında gerçekleştirilen EXPO Bilgilendirme Toplantısı'na TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir ve Habibe Öçal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile ilgililer katıldı.

Toplantıda, organizasyonun başarılı şekilde geçmesi, yapılan çalışmalarda nereye gelindiği ve kentin tanıtımı gibi konular görüşüldü.

Mahçiçek ayrıca toplantıda çalışmalarla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Mahçiçek, kentin tanıtılması ve marka değerinin oluşturulması için uluslararası organizasyonların önemli olduğunu söyledi.

Bu kapsamda EXPO 2023'ün Kahramanmaraş için önemine dikkati çeken Mahçiçek, şunları kaydetti:

"Kentimizin marka değerini hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çok yükseklere taşıyacak çok önemli bir projenin geldiği noktayla ilgili, hangi aşamada olduğunu milletvekillerimize anlatacağız. 2023'e kadar bu proje kapsamındaki yeni projeler neler olacak, onları anlatacağız. Milletvekillerimizin de güzel destekleriyle şehrimiz için çok önemli olan ve kentimizin tanınması, ekonomisi ve turizmini üst noktalara taşıyacak bu projeyi inşallah 2023'te Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde güzel bir tevafuk ile EXPO alanımızı vaktinde tamamlayıp milletimizin hizmetine sunacağız."

Öte yandan, Güvenç, Özdemir, Öçal ve Görgel, EXPO 2023'ün gerçekleştirileceği alana fidan dikimi yaptı.