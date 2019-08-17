Kahramanmaraş'ta fabrika servisi aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı
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Kahramanmaraş'ta bir fabrikanın işçilerini taşıyan özel servis minibüsü aydınlatma direğine çarptı, kazada 6 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:05 Kaynak: İHA
'ta bir fabrikanın işçilerini taşıyan özel servis minibüsü aydınlatma direğine çarptı, kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Dulkadiroğlu
ilçesi Gazipaşa
Mahallesi Hikmet Kabakcı Caddesinde meydana geldi. Bekir Sami K. idaresindeki 46 S 881 plakalı fabrika servisi, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde yer alan beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton direk devrilirken, minibüstekilerin tamamı yaralandı.
Kaza anında caddenin karşı yönünden otomobiliyle seyir halinde olan Orhan Bal
, minibüsün çarptığı direğin kendisine çarpmadan kurtulduğunu söyledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ
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