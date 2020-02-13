Kahramanmaraş'ta fabrika servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan fabrika servisinin devrilmesi sonucu yaralanan 9 işçi hastaneye kaldırıldı.
Ali B. idaresindeki 46 S 642 plakalı fabrika servisi, Kahramanmaraş- Adana kara yolunun 14. kilometresinde sürücüsünün kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile servisteki Halil Z, Sadık B, Mehmet A, Senanur K, Duran E, Kazım K, Duran A. ve Fahri A. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.