Kahramanmaraş'ta fabrika servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta fabrika servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan fabrika servisinin devrilmesi sonucu yaralanan 9 işçi hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta fabrika servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan fabrika servisinin devrilmesi sonucu yaralanan 9 işçi hastaneye kaldırıldı.

Ali B. idaresindeki 46 S 642 plakalı fabrika servisi, Kahramanmaraş- Adana kara yolunun 14. kilometresinde sürücüsünün kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile servisteki Halil Z, Sadık B, Mehmet A, Senanur K, Duran E, Kazım K, Duran A. ve Fahri A. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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