Kahramanmaraş'ta fabrika yangını - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan korku dolu anlara neden oldu.

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını, System.String[]

Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan korku dolu anlara neden oldu.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Fabrikanın kumaş deposunda çıkan yangın sonrası fabrika çalışanları yangına müdahale etti ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın fabrikanın yan kısmında bulunan metal mutfak eşyası üretim tesisine de sıçrayınca İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale araçları (TOMA) ile destek verildi. Yaklaşık iki saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrika yangınında her hangi bir can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

(Halil Ulubey/İHA)

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 09:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta fabrika yangını - Son Dakika

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