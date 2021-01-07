Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi Doğu Çevreyolu Bulvarı üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Fabrikadan dumanların yükseldiğini fark edenler, yetkililerden yardım istedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, işletmede hasar oluştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika