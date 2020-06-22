Kahramanmaraş'ta fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta dün akşam bir tekstil fabrikasında çıkan yangın uzun süren çalışmalar sonucu söndürüldü.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolundaki bir tekstil fabrikasının pamuk balyaları, iplik ve kumaşların bulunduğu 2 büyük depo bölümünde çıkan ve gece kontrol altına alınan yangının söndürülmesi için çalışmalar sabah saatlerinde de devam etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Fen İşleri Müdürlüğü, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekiplerinin katılımıyla müdahale edilen yangın 15 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasını sürdürdüğü fabrikadaki yanan pamuk balyaları da iş makineleriyle tahliye edildi.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük oranda hasar meydana geldi.