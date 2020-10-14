Fabrika yangını - Son Dakika

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan ve metal mutfak eşyaları üretimi yapan bir fabrikanın çatısında yangın çıktı.

Son Dakika! AYM Üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımına CHP de sahip çıkmadı: Hakimlerin işi değil

Eski Fenerbahçeli Andre Ayew Premier Lig'e transfer olmak üzere

''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü