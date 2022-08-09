Kahramanmaraş'ta korkunç vahşet! Ailesinden 4 kişiyi öldürüp kafasına sıktı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta korkunç vahşet! Ailesinden 4 kişiyi öldürüp kafasına sıktı

09.08.2022 21:56
Kahramanmaraş'ta korkunç vahşet! Ailesinden 4 kişiyi öldürüp kafasına sıktı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde cinnet getirdiği iddia edilen bir genç, ailesinden 4 kişiyi öldürüp kendi yaşamına son verdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında B.Ö. (22), kendi evlerinin damına çıkarak maket bıçağı ile intihar girişiminde bulunduğu sırada yanına gelen babası M.Ö. (51), annesi H.Ö. (45), abisi H.F.Ö (25) ve kardeşi T.Ö'yü (11) babasına ait tabancayla vurduktan sonra kendi kafasına ateş etti.

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İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede H.Ö., H.F.Ö, T.Ö. ve B.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan baba M.Ö. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Onikişubat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta korkunç vahşet! Ailesinden 4 kişiyi öldürüp kafasına sıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta korkunç vahşet! Ailesinden 4 kişiyi öldürüp kafasına sıktı - Son Dakika
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