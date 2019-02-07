Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Faciaya Ramak Kaldı

Kahramanmaraş'ta Faciaya Ramak Kaldı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta yolcu treni kontrolden çıkarak rayda kalan tıra çarpmaktan saniyelerle kurtuldu.

Kahramanmaraş'ta Faciaya Ramak Kaldı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta yolcu treni kontrolden çıkarak rayda kalan tıra çarpmaktan saniyelerle kurtuldu.

Olay, Türkoğlu- Narlı karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Tahir G. idaresindeki 68 FP 995 plakalı tırla seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan tır güzergah üzerinde yer alan tren rayları üzerinde ancak durabildi. Aynı saatte Adana'dan Malatya'ya gitmekte olan tren makinisti raylarda bulunan tırı fark etti. Yolcu treni tıra çarpmaktan metrelerle kurtuldu.

Kazada herhangi bir yaralanma olmaz iken, yolcu treni tırın raylardan kaldırılmasıyla seferine devam etti. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:00 Kaynak: İHA

Narlı, Türkoğlu, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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