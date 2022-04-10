KAHRAMANMARAŞ - Fahri av müfettişi hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde fahri av müfettişi, doğada bulduğu hasta yaban keçisini 3 kilometre boyunca sırtında evine kadar taşıdı.
Fahri av müfettişliği yapan 50 yaşındaki Nuri Çadır, Nurhak Dağı'nda devriye sırasında hastalanmış yaban keçisini fark etti.
Keçiye ilk müdahaleyi dağda yapan Çadır, sırtına aldığı hayvanı yaklaşık 3 kilometre mesafedeki evine kadar taşıdı.
Çadır'ın keçiyi sırtında taşıması, arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde yaban keçisiyle ilgili bilgi veren Çadır, hayvanı tedavisini yaptıktan sonra doğaya salacaklarını belirtti.
Kaynak: AA
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