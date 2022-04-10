KAHRAMANMARAŞ - Fahri av müfettişi hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi

KAHRAMANMARAŞ - Fahri av müfettişi hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı

10.04.2022 18:02

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde fahri av müfettişi, doğada bulduğu hasta yaban keçisini 3 kilometre boyunca sırtında evine kadar taşıdı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde fahri av müfettişi, doğada bulduğu hasta yaban keçisini 3 kilometre boyunca sırtında evine kadar taşıdı.

Fahri av müfettişliği yapan 50 yaşındaki Nuri Çadır, Nurhak Dağı'nda devriye sırasında hastalanmış yaban keçisini fark etti.

Keçiye ilk müdahaleyi dağda yapan Çadır, sırtına aldığı hayvanı yaklaşık 3 kilometre mesafedeki evine kadar taşıdı.

Çadır'ın keçiyi sırtında taşıması, arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde yaban keçisiyle ilgili bilgi veren Çadır, hayvanı tedavisini yaptıktan sonra doğaya salacaklarını belirtti.

KAHRAMANMARAŞ - Fahri av müfettişi hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
KAHRAMANMARAŞ - Fahri av müfettişi hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
KAHRAMANMARAŞ - Fahri av müfettişi hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
KAHRAMANMARAŞ - Fahri av müfettişi hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
KAHRAMANMARAŞ - Fahri av müfettişi hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı

YORUMLAR
500
KAHRAMANMARAŞ HASTA YABAN KEÇİSİNİ 3 KİLOMETRE SIRTINDA TAŞIDI KAHRAMANMARAŞ HASTA YABAN KEÇİSİNİ 3 KİLOMETRE SIRTINDA TAŞIDI İpsala Sınır Kapısı'nda 3 kilometre alışveriş kuyruğu İpsala Sınır Kapısı'nda 3 kilometre alışveriş kuyruğu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Fahri av müfettişi hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı - Son Dakika


Son Dakika
18:20 Çağlar Söyüncü kariyerinin en büyük transferini yapıyor!
18:15 Altay ekibi için Süper Lig defteri adım adım kapanıyor
18:05 Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Sivasspor'u sahadan sildi
17:51 Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaştı!
17:37 Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Mansur Yavaş'ı aday göstermesi durumunda atacakları adımı açıkladı
17:26 Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyada büyük gündem yarattı!
17:12 Uganda'da ormanın içinde aslan ve insanın yaşadıkları kavgayı herkes konuşuyor
17:07 Fenerbahçe, "Appiah" paylaşımı yaptı, taraftarlar coştu!
16:58 Nuri Alço'dan Bergen eleştirisi: Gişe başarısı ölçüt değil
16:42 Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı kızdırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 18:30:18. #1.13#
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Fahri av müfettişi hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement