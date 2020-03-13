Kahramanmaraş'ta fahri trafik müfettişi sayısı 444 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta fahri trafik müfettişi sayısı 444 oldu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta fahri trafik müfettişi sayısı 444 oldu

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta, Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifi, İçişleri Bakanlığının onayı ile seçilen fahri trafik müfettişlerinin sayısı 444'e çıktı.

Kahramanmaraş'ta fahri trafik müfettişi sayısı 444 oldu, System.String[]

Kahramanmaraş'ta, Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifi, İçişleri Bakanlığının onayı ile seçilen fahri trafik müfettişlerinin sayısı 444'e çıktı.

Kentte geçen yıl görev yapan 206 fahri trafik müfettişi sayısı bu yıl kabul edilen başvuruların ardından 238 kişi daha artarak 444'e yükseldi.

Fahri trafik müfettişleri, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde aldıkları eğitimin ardından göreve başladı.

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğinin sağlanması ve ihlallerin tespit edilmesinde polise yardımcı olması amacıyla görev yapan fahri trafik müfettişleri, trafikte yaşanabilecek olumsuzları en aza indirmek ve caydırıcılığı arttırmak amacıyla sivil vatandaşlar arasından gönüllü olarak başvuranlardan oluşuyor.

Yer ve zaman kısıtlaması olmaksızın ülkenin her yerinde görevli olan müfettişler, tespit ettikleri trafik kural ihlalleriyle ilgili her yerde tespit tutanağı düzenleyebilecek.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi ABD Dışişleri Bakanlığı, Pekin'in Covid-19 suçlaması üzerine Çinli büyükelçiyi çağırdı

Son Dakika Haberleri
22:08 Bartın merkezli suç örgütü operasyonunda 5 tutuklama
22:07 Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: "Türkiye her şey ile hazır durumda"
22:05 AK Parti kongresi ileri bir tarihe ertelendi
22:05 Bulgaristan'da korona virüsü vaka sayısı 30 oldu
22:04 Consumers in Geneva stock up amid ecalating coronavirus fears

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:12:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta fahri trafik müfettişi sayısı 444 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]