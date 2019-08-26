Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı
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Kahramanmaraş'ta feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı

18 dakika önce

Kahramanmaraş'ta ihtiyaç molası için duraklayan minibüse otomobilin arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si bebek 10 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta ihtiyaç molası için duraklayan minibüse otomobilin arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si bebek 10 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş- Kayseri yolu üzerinde Ferhat Güngör (28) yönetimindeki 37 AAK 227 plakalı minibüs, ihtiyaç molası için Göksun ilçesine bağlı Tahirbey Mahallesi'nde durakladığı sırada, Ahmet Rifaioğlu (34) idaresindeki 31 K 2882 plaka otomobil arkadan çarptı. Kazada sürücülerle birlikte Ercan Ayvatoplu (35), Çınar Ayvatoğlu (2), Pınar Ayvatoğlu (11), Sema Ayvatoğlu (39), Ali Şensoy (39) ile otomobilde bulunan Gökçe Rifaioğlu (38), Mustafa Rifaioğlu (5), Halide Rifaioğlu (0) ile Halide Arslan (68) yaralandı. Yaralılardan Gökçe Rifaioğlu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:10 Kaynak: İHA
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