Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

23.08.2022 18:49
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Kahramanmaraş'ta Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonda, hakkında 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. (36) isimli şüpheli Afşin ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli Afşin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Elbistan ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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