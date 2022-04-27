Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

27.04.2022 20:55
Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ta, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan A.Ç'nin (48) Göksun ilçesinde saklandığını belirledi.

Operasyonla yakalanan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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