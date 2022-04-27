Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan A.Ç'nin (48) Göksun ilçesinde saklandığını belirledi.

Operasyonla yakalanan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.