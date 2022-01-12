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Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü 2 kişi yakalandı

12.01.2022 15:55
Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü 2 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ve Onikişubat ilçelerinde FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan haklarında 3 ila 7 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ve Onikişubat ilçelerinde FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan haklarında 3 ila 7 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekinözü ve Onikişubat'ta FETÖ/PDY üyesi olmak suçlaması ile haklarında açılan dava sonucu 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (46) ile 3 yıl 9 ay hapis cezası kesinleşen E.A. (36) adlı şahısları yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü 2 kişi yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Kahramanmaraş, Ekinözü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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