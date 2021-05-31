Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü eski 2 polis yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü eski 2 polis yakalandı

Kahramanmaraş'ta Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ) üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen firari 2 hükümlü yakalandıEdinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün Kahramanmaraş'ta faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve...

Kahramanmaraş'ta Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ) üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen firari 2 hükümlü yakalandı Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün Kahramanmaraş'ta faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışma sonunda, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D.N. yakalandı. Meslekten ihraç edilen eski polis memuru hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Son Dakika

Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi

Genç polis memuru evin başından vurulmuş halde bulundu

Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı

Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı

Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası

Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti

Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu

Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!