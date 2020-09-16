Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan aranan firari Elif A'nın kent merkezinde saklandığını tespit etti.

Operasyonla yakalanan hükümlünün, geçmiş dönemde örgütle iltisaklı bir kurumda çalıştığı ve silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu öğrenildi.

Hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.