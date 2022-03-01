Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, M.K. (25) isimli şahsın yapılan kimlik sorgusunda FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ