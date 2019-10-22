Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon

Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon

20 dakika önce

- Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon Operasyonda 4'ü kadın 8 kişi gözaltına alındıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yönelik operasyonda 4'ü kadın 8 kişi yakalandı.

- Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon

Operasyonda 4'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yönelik operasyonda 4'ü kadın 8 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş il merkezi ve Elbistan ilçesinde sabah saatlerinde terörle mücadele ekipleri tarafından takibe alınan FETÖ'nün 7 gaybubet evine eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında örgütün gizli haberleşme programı Baylock kullandığı tespit edilen 4'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital veriler ele geçirildi.

Şüpheliler alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:49 Kaynak: İHA
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