- Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon

Operasyonda 4'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yönelik operasyonda 4'ü kadın 8 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş il merkezi ve Elbistan ilçesinde sabah saatlerinde terörle mücadele ekipleri tarafından takibe alınan FETÖ'nün 7 gaybubet evine eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında örgütün gizli haberleşme programı Baylock kullandığı tespit edilen 4'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital veriler ele geçirildi.

Şüpheliler alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.