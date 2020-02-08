Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün "gaygubet" evlerinde saklanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün 'gaygubet' evlerinde saklanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün "gaygubet" evlerinde saklanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 3'ü kadın 5 kişi, Kahramanmaraş'ta örgütün "gaygubet" evlerinde yakalandı.

Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 3'ü kadın 5 kişi, Kahramanmaraş'ta örgütün "gaygubet" evlerinde yakalandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Karabük, Osmaniye, Bursa, Konya ve Bingöl'de yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aranan Yüksel A, Saliha Ç, Ahmet B, Rukiye B. ve Muhammet S'nin yakalanması için çalıma başlattı.

TEM ekipleri, yaptıkları titiz çalışmanın ardından aranan kişiler için kent merkezinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çeşitli resmi kurumlardan ihraç edildiği ve örgüte iltisaklı kurum çalışanları olduğu öğrenilen 3'ü kadın 5 kişi, saklandıkları "gaygubet" evlerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Saliha Ç, Ahmet B. ve Muhammet S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yüksel A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rukiye B'nin ise teslim edildiği Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadın arkadaşıyla birlikte geldiği otel odasında fenalaşarak hayatını kaybetti
Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı! O anlar kameraya anbean yansıdı Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti

Son Dakika Haberleri
04:12 Hizmetçiler'in teaserı yayınlandı...
04:12 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
04:12 Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi
04:12 Demet Akalın ve kızı Hira'nın kar keyfi
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 05:16:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün "gaygubet" evlerinde saklanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]