Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY firarisi yakalandı
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Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY firarisi yakalandı

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY firarisi yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir şüpheli yakalandı.
Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan A.G'yi (47), Saçaklızade Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:58 Kaynak: AA
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