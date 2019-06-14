Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY firarisi yakalandı
7 saat önce
Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir şüpheli yakalandı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:58 Kaynak: AA
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir şüpheli yakalandı. Onikişubat
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, hakkında Diyarbakır
5. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan A.G'yi (47), Saçaklızade Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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