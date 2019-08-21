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Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Onikişubat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında aranan M.I'yı (38) bir akrabasının Pınarbaşı Mahallesi'ndeki düğününde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:26 Kaynak: AA
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